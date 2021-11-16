​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус

На официальном сайте Английской футбольной лиги была размещена информация о том, что с «Дерби» было снято ещё 9 очков из-за нарушений клубом правил по прибыльности и устойчивости. Ещё 3 очка с «баранов» сняли условно. Они будут сняты, если клуб до конца сезона не выполнит условия бюджета, прописанные в «Согласованном решении».

Напомним, что из-за финансовых проблем в «Дерби» была введена временная администрация. За это с клуба снимались 12 очков, согласно регламенту. Таким образом, суммарно с «баранов» сняли уже 21 балл. Команда ушла в минус и теперь имеет «-3» очка в своём активе, занимая последнее место в Чемпионшипе.

Отметим, что главным тренером «Дерби» является Уэйн Руни.