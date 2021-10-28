Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Англия. Чемпионшип

​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити»

28 Октября 2021 • 19:33 Комментировать

Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам принял предложение о покупке клуба от турецкого мадиамагната Аджуна Иликали. Об этом на своих страницах сообщает Hull Daily Mail, отмечая при этом, что говорить о закрытии сделки ещё рано, ведь на пути её совершения есть некоторые препятствия.

По данным источника, в предложении речь идёт о 30 миллионах фунтов стерлингов (примерно 35,5 миллиона евро).

Ассем Аллам о своих планах приобрести «Халл Сити» говорил ещё в прошлом месяце. Тогда он сказал о желании представлять флаг Турции в Англии. После покупки «тигров» Аллам хочет пригласить турецкого тренера и ряд турецких футболистов.

«Халл Сити» выступает в Чемпионшипе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Халл Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.10  21:45 КПР ... Ноттингем Форест 2.08 3.35 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити»
16 Октября
18:01 · Англия. Чемпионшип
​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео
13 Октября
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
19:45 · Англия. Чемпионшип
​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль
19:16 · Англия. Премьер-лига
Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни
10 Октября
00:38 · Англия. Чемпионшип
​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб 1
06 Октября
11:32 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Вест Бромвича» отказался прививаться, несмотря на повторное заболевание коронавирусом 1
02 Октября
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл себе нового голкипера в Чемпионшипе слухи
23 Сентября
22:21 · Англия. Чемпионшип
С «Дерби» будет снято ещё 9 очков 2
22 Сентября
16:33 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли 12 очков – команда Руни опустилась на дно таблицы
17 Сентября
23:52 · Англия. Чемпионшип
​«Дерби» вводит внешнюю администрацию, с клуба могут снять 21 очко
04 Сентября
00:40 · Англия. Чемпионшип
​Игрок «Мидлсбро» получил обвинение от ФА за пост девятилетней давности 2
01 Сентября
10:30 · Англия. Чемпионшип
«Рома» отправила Ольсена в Чемпионшип официально
31 Августа
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» лишился своего капитана 1 официально
08:39 · Англия. Чемпионшип
«Челси» отправил Дринкуотера в очередную аренду официально
Все новости
Рекомендуем