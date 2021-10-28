​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити»

Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам принял предложение о покупке клуба от турецкого мадиамагната Аджуна Иликали. Об этом на своих страницах сообщает Hull Daily Mail, отмечая при этом, что говорить о закрытии сделки ещё рано, ведь на пути её совершения есть некоторые препятствия.

По данным источника, в предложении речь идёт о 30 миллионах фунтов стерлингов (примерно 35,5 миллиона евро).

Ассем Аллам о своих планах приобрести «Халл Сити» говорил ещё в прошлом месяце. Тогда он сказал о желании представлять флаг Турции в Англии. После покупки «тигров» Аллам хочет пригласить турецкого тренера и ряд турецких футболистов.

«Халл Сити» выступает в Чемпионшипе.