Вторничный матч английской Лиги 1 – третьего по рангу футбольного дивизиона страны – между «Плимутом» и «Болтоном» командам пришлось завершать под проливным дождём. Дренаж не успевал справляться с количеством осадков, поэтому футболистам приходилось преодолевать дополнительное сопротивление.

В компенсированное ко второму тайму время «Плимут» забил третий гол и поставил жирную и точку в матче - победа 3:0. Гол получился комичным, поскольку из-за воды на газоне футболисту не удалось пробить даже по пустым воротам, когда он пробросил мяч мимо вратаря. С горем пополам Райану Бруму удалось отправить мяч в сетку, хотя соперники уже подоспели к эпизоду.

Увидеть видео гола можно в концовке обзора матча.

Enjoy the highlights from our excellent victory over Bolton Wanderers at @homeparkstadium last night.



Dried out yet?



#pafc pic.twitter.com/1WZMasMzj7