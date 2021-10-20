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Англия. Чемпионшип

​«Плимут» забил комичный гол на залитом дождём поле (видео) видео

20 Октября 2021 • 14:47 Комментировать

Вторничный матч английской Лиги 1 – третьего по рангу футбольного дивизиона страны – между «Плимутом» и «Болтоном» командам пришлось завершать под проливным дождём. Дренаж не успевал справляться с количеством осадков, поэтому футболистам приходилось преодолевать дополнительное сопротивление.

В компенсированное ко второму тайму время «Плимут» забил третий гол и поставил жирную и точку в матче - победа 3:0. Гол получился комичным, поскольку из-за воды на газоне футболисту не удалось пробить даже по пустым воротам, когда он пробросил мяч мимо вратаря. С горем пополам Райану Бруму удалось отправить мяч в сетку, хотя соперники уже подоспели к эпизоду.

Увидеть видео гола можно в концовке обзора матча.


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Болтон Плимут
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