По ходу матча между «Линкольном» и «Чарльтоном» в английской Лиге 1 – третьем по рангу футбольном дивизионе страны - сотрудник стадиона позабавил публику. Судя по всему, кто-то из болельщиков зачем-то решил бросить на поле игрушку из магазина для взрослых. Сотрудник стадиона выбежал на газон, но не просто убрал посторонний предмет, а забил им гол со второй попытки. После гола работник арены даже начал праздновать взятие ворот, что явно понравилось фанатам.

Первый тайм матча между «Линкольном» и «Чарльтоном» завершился со счётом 0:0. Гол сотрудника стадиона посторонним предметом засчитан не был.

| NEW: A steward scoring a goal with a dildo in the Lincoln vs Charlton match pic.twitter.com/U9Sqsgmkmx