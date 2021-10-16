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Англия. Чемпионшип

​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео

16 Октября 2021 • 18:01 Комментировать

По ходу матча между «Линкольном» и «Чарльтоном» в английской Лиге 1 – третьем по рангу футбольном дивизионе страны - сотрудник стадиона позабавил публику. Судя по всему, кто-то из болельщиков зачем-то решил бросить на поле игрушку из магазина для взрослых. Сотрудник стадиона выбежал на газон, но не просто убрал посторонний предмет, а забил им гол со второй попытки. После гола работник арены даже начал праздновать взятие ворот, что явно понравилось фанатам.

Первый тайм матча между «Линкольном» и «Чарльтоном» завершился со счётом 0:0. Гол сотрудника стадиона посторонним предметом засчитан не был.


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