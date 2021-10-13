Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание

Врачи обнаружили у хавбека английского «Борнмута» и сборной Уэльса Дэвида Брукса онкозаболевание. Об этом полузащитник сообщил в «Твиттере».

«Мне очень трудно об этом писать, но у меня нашли лимфому. Начало моего лечения начнется со следующей недели. Данная новость стала шоком для меня и моей семьи», - написал Брукс.

Бруксу 24 года. Ранее он выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». С 2019 года играет за «Борнмут». Брукс провёл 91 поединок, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.

На текущий момент «Борнмут» лидирует в таблице Чемпионшипа, набрав 25 очков в 11 встречах.