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Англия. Чемпионшип

Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание

13 Октября 2021 • 21:28 Комментировать

Врачи обнаружили у хавбека английского «Борнмута» и сборной Уэльса Дэвида Брукса онкозаболевание. Об этом полузащитник сообщил в «Твиттере».

«Мне очень трудно об этом писать, но у меня нашли лимфому. Начало моего лечения начнется со следующей недели. Данная новость стала шоком для меня и моей семьи», - написал Брукс.

Бруксу 24 года. Ранее он выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». С 2019 года играет за «Борнмут». Брукс провёл 91 поединок, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.

На текущий момент «Борнмут» лидирует в таблице Чемпионшипа, набрав 25 очков в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Дэвид Брукс
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