​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль

У футболиста «Борнмута» и сборной Уэльса Дэвида Брукса обнаружена злокачественная опухоль – лимфома Ходжкина второй стадии. Английский клуб сообщил о том, что 24-летний футболист на следующей неделе начнёт лечение.

Несмотря на плохие новости о состоянии здоровья, Дэвис Брукс сохраняет оптимизм.

«Хотя эта новость стала шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный. Я уверен, что полностью выздоровею и вернусь на футбольное поле как можно скорее», - высказался Брукс в своём заявлении.

«Борнмут» после одиннадцати туров занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.