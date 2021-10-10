​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб

На днях была официально закрыта сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. По данным СМИ, Майк Эшли продал клуб за 305 миллионов фунтов стерлингов (около 358 миллионов евро). Эти средства бизнесмен хочет вложить в другой английский клуб. Как сообщает Mirror, Эшли заинтересован в покупке «Дерби».

Финансовые проблемы вынудили «Дерби» несколько недель назад объявить о введении внешней администрации. Сразу после этого с команды было снято 12 очков, согласно регламенту Английской футбольной лиги.

«Дерби» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу английского дивизиона. Тренером команды является известный в прошлом футболист Уэйн Руни.