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Англия. Чемпионшип

Игрок «Вест Бромвича» отказался прививаться, несмотря на повторное заболевание коронавирусом

06 Октября 2021 • 11:32 Комментировать (1)
Вест Бромвич
...
Бирмингем
15.10 22:00

Форвард «Вест Бромвича» и национальной сборной Ирландии Каллум Робинсон решительно отказывается проходить вакцинацию.

«Я пока не вакцинировался, это мой осознанный выбор. Неприятно было переболеть дважды коронавирусом. Допускаю, что в будущем я изменю своё отношение к этому.

Вакцинация – личный выбор каждого. Мне известно, что многие люди требуют этого от окружающих, но каждый сам вправе определять, что ему делать. Не собираюсь никого принуждать», - цитирует Робинсона Sky Sports.

Напомним, что в этом году ирландцу покорилось историческое достижение в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Бромвич коронавирус в Англии Каллум Робинсон
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Комментарии (1)
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Zenituwka
06 Октября 2021 в 14:11
И он абсолютно прав
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