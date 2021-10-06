Игрок «Вест Бромвича» отказался прививаться, несмотря на повторное заболевание коронавирусом

Форвард «Вест Бромвича» и национальной сборной Ирландии Каллум Робинсон решительно отказывается проходить вакцинацию.

«Я пока не вакцинировался, это мой осознанный выбор. Неприятно было переболеть дважды коронавирусом. Допускаю, что в будущем я изменю своё отношение к этому.

Вакцинация – личный выбор каждого. Мне известно, что многие люди требуют этого от окружающих, но каждый сам вправе определять, что ему делать. Не собираюсь никого принуждать», - цитирует Робинсона Sky Sports.

Напомним, что в этом году ирландцу покорилось историческое достижение в английской Премьер-лиге.