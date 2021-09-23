С «Дерби» будет снято ещё 9 очков

Сегодня стало известно, что с «Дерби» официально было снято 12 очков в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии. Причина этому – финансовые трудности, из-за которых в клубе ввели внешнюю администрацию.

На данный момент в турнирной таблице у команды числится -2 очка, но эта цифра достигнет отметки в -11 в ближайшее время. На «Дерби» будут наложены дополнительные санкции, которые еще сильнее уменьшат шансы на выживание, сообщает издание The Mirror.

Впрочем, лига уже обратилась к администрации, чтобы поспособствовать решению имеющихся проблем. В противном случае «Дерби» может стать банкротом уже по итогам текущего сезона.