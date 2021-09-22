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​С «Дерби» сняли 12 очков – команда Руни опустилась на дно таблицы

22 Сентября 2021 • 16:33 Комментировать

На фоне финансовых проблем в «Дерби» ввели внешнюю администрацию. Процесс был запущен в минувшую пятницу и завершён в среду. В соответствии с регламентом с «Дерби» было снято 12 очков. О соответствующем решении сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).

Лига уже начала переговоры с внешней администрацией, чтобы помочь клубу избежать банкротства.

Теперь в активе у «Дерби» -2 очка. Команда опустилась на последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона Англии.

Отметим, что главным тренером «Дерби» является известный в прошлом футболист Уэйн Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Дерби
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