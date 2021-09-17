Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 136 Комментарии
Чемпионшип

​«Дерби» вводит внешнюю администрацию, с клуба могут снять 21 очко

17 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать

На фоне существующих финансовых проблем достаточно известный английский клуб «Дерби», выступающий в Чемпионшипе, объявил о введении внешней администрации.  

Журналист Роб Дорсетт на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что теперь «Дерби» рискует столкнуться со снятием 21 очка. 9 баллов у команды могут вычесть за нарушение финансовых правил, а ещё 12 – за переход к внешней администрации.

«Дерби» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона, набрав семь очков в семи турах. Главным тренером «баранов» является известный в прошлом футболист Уэйн Руни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.09  14:30 Халл Сити ... Шеффилд Юнайтед
18.09  17:00 Кардифф Сити ... Борнмут
18.09  17:00 Барнсли ... Блэкберн
18.09  17:00 Хаддерсфилд Таун ... Ноттингем Форест
18.09  17:00 Миллуолл ... Ковентри
18.09  17:00 КПР ... Бристоль Сити
18.09  17:00 Фулхэм ... Рединг
18.09  17:00 Мидлсбро ... Блэкпул
18.09  17:00 Престон Норт Энд ... Вест Бромвич
18.09  17:00 Лутон Таун ... Суонси
18.09  17:00 Дерби ... Сток Сити
18.09  17:00 Питерборо Юнайтед ... Бирмингем
Все матчи
Новости
17 Сентября
23:52 · Англия. Чемпионшип
​«Дерби» вводит внешнюю администрацию, с клуба могут снять 21 очко
04 Сентября
00:40 · Англия. Чемпионшип
​Игрок «Мидлсбро» получил обвинение от ФА за пост девятилетней давности 2
01 Сентября
10:30 · Англия. Чемпионшип
«Рома» отправила Ольсена в Чемпионшип официально
31 Августа
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» лишился своего капитана 1 официально
08:39 · Англия. Чемпионшип
«Челси» отправил Дринкуотера в очередную аренду официально
26 Августа
11:06 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс может продолжить карьеру в Чемпионшипе 2
20 Августа
20:56 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл стал игроком «Арсенала» официально
12:03 · Англия. Чемпионшип
Экс-капитан сборной Англии перешёл в «Борнмут» официально
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла
19 Августа
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
00:30 · Англия. Чемпионшип
Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»
18 Августа
23:39 · Англия. Чемпионшип
Полиция начала расследование по поводу проявления расизма в матче Чемпионшипа
21:26 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл уладил детали личного контракта с «Арсеналом»
17 Августа
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»
11 Августа
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к подписанию Ремсдейла за 30 млн евро
Все новости
Рекомендуем