​«Дерби» вводит внешнюю администрацию, с клуба могут снять 21 очко

На фоне существующих финансовых проблем достаточно известный английский клуб «Дерби», выступающий в Чемпионшипе, объявил о введении внешней администрации.

Журналист Роб Дорсетт на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что теперь «Дерби» рискует столкнуться со снятием 21 очка. 9 баллов у команды могут вычесть за нарушение финансовых правил, а ещё 12 – за переход к внешней администрации.

«Дерби» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона, набрав семь очков в семи турах. Главным тренером «баранов» является известный в прошлом футболист Уэйн Руни.