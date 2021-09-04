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​Игрок «Мидлсбро» получил обвинение от ФА за пост девятилетней давности

04 Сентября 2021 • 00:40 Комментировать

Защитник «Мидлсбро» Марк Бола получил обвинение от Футбольной ассоциации Англии. В обвинении речь идёт об оскорбительном или неприемлемом поведении.

Как сообщает BBC, обвинение связано с публикацией футболиста в социальной сети, сделанной ещё в апреле 2012 года. Тогда Марку было только 14 лет.

Бола должен ответить на обвинения до 20 сентября.

Марк Бола является воспитанником лондонского «Арсенала». В этом сезоне он успел провести за «Мидлсбро» пять матчей в Чемпионшипе и забить один гол. «Боро» на текущий момент располагается на 13 позиции второго по рангу английского дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Марк Бола
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