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Чемпионшип

«Рома» отправила Ольсена в Чемпионшип официально

01 Сентября 2021 • 10:30 Комментировать

Шведский голкипер Робин Ольсен, правами на которого владеет «Рома», отправился в очередную аренду. Сезон-2021/2022 вратарь проведет во втором по значимости дивизионе английского чемпионата – Чемпионшипе.

Краткосрочный трудовой договор с 31-летним футболистом заключил «Шеффилд Юнайтед», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Робин перебрался в Рим в 2018 году, однако так и не смог закрепиться в основном составе «волков». В минувшем сезоне Ольсен находился в аренде в «Эвертоне». Скандинав принял участие в семи поединках Премьер-лиги, в которых пропустил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Робин Ольсен Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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