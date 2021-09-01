Шведский голкипер Робин Ольсен, правами на которого владеет «Рома», отправился в очередную аренду. Сезон-2021/2022 вратарь проведет во втором по значимости дивизионе английского чемпионата – Чемпионшипе.

Краткосрочный трудовой договор с 31-летним футболистом заключил «Шеффилд Юнайтед», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Робин перебрался в Рим в 2018 году, однако так и не смог закрепиться в основном составе «волков». В минувшем сезоне Ольсен находился в аренде в «Эвертоне». Скандинав принял участие в семи поединках Премьер-лиги, в которых пропустил девять мячей.