Хавбек Дэнни Дринкуотер временно покинул лондонский «Челси». 31-летний футболист продолжит карьеру в Чемпионшипе – его арендовал «Рединг». Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Пенсионеры» приобрели игрока у «Лестера» в 2017 году. Дэнни не смог оправдать возложенных на него надеж и уже трижды отправлялся в аренду. Полузащитник поиграл за «Бёрнли», «Астон Виллу» и турецкую «Касымпашу».

Трудовой договор Дринкуотера с «Челси» истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 11 матчей в чемпионате Турции, в которых запомнился лишь желтой карточкой.