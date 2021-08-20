Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 128 Комментарии
Англия. Чемпионшип

Экс-капитан сборной Англии перешёл в «Борнмут» официально

20 Августа 2021 • 12:03 Комментировать
Борнмут
...
Блэкпул
1.62 3.85 5.80
21.08 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

В начале августа Гари Кэхилл объявил у себя в «Инстаграме», что покидает «Кристал Пэлас». Защитник поблагодарил болельщиков за проведенное время вместе.

Сегодня же стало известно, что новой командой бывшего капитана «Челси» и сборной Англии станет «Борнмут», вылетевший по итогам позапрошлого сезона в Чемпионшип. Как заявил один из представителей клуба, подписание такого опытного футболиста должно помочь вернуться в высший дивизион.

Контракт Кэхилла с «Борнмутом» рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Дебютировать за новую команду 35-летний игрок сможет уже на этих выходных в матче против «Блэкпула».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионшип Гари Кэхилл Борнмут
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  21:45 Бристоль Сити ... Суонси 2.35 3.2 3.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
12:03 · Англия. Чемпионшип
Экс-капитан сборной Англии перешёл в «Борнмут» официально
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла
19 Августа
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
00:30 · Англия. Чемпионшип
Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»
18 Августа
23:39 · Англия. Чемпионшип
Полиция начала расследование по поводу проявления расизма в матче Чемпионшипа
21:26 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл уладил детали личного контракта с «Арсеналом»
17 Августа
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»
11 Августа
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к подписанию Ремсдейла за 30 млн евро
02 Августа
16:28 · Англия. Чемпионшип
Даунинг объявил о завершении карьеры
01 Августа
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возобновил свой интерес к Берге слухи
30 Июля
17:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший вингер «Суонси» объявил о завершении карьеры футболиста
29 Июля
19:59 · Англия. Чемпионшип
Марку Силва дал первое интервью в роли тренера «Фулхэма»
08:16 · Англия. Чемпионшип
Руни прокомментировал свои снимки в компании полуобнажённых девушек
28 Июля
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере вратаря Беттинелли официально
27 Июля
11:40 · Англия. Чемпионшип
Руни травмировал игрока «Дерби Каунти» на тренировке
Все новости
Рекомендуем
 