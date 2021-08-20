В начале августа Гари Кэхилл объявил у себя в «Инстаграме», что покидает «Кристал Пэлас». Защитник поблагодарил болельщиков за проведенное время вместе.

Сегодня же стало известно, что новой командой бывшего капитана «Челси» и сборной Англии станет «Борнмут», вылетевший по итогам позапрошлого сезона в Чемпионшип. Как заявил один из представителей клуба, подписание такого опытного футболиста должно помочь вернуться в высший дивизион.

Контракт Кэхилла с «Борнмутом» рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Дебютировать за новую команду 35-летний игрок сможет уже на этих выходных в матче против «Блэкпула».