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Англия. Чемпионшип

Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»

19 Августа 2021 • 00:30 Комментировать
Миллуолл
1:1
Блэкберн
окончен
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Гэри Роуетт, являющийся тренером «Миллуолла», представляющего английский Чемпионшип, высказал своё мнение об антирасистских движениях, имеющих непосредственное влияние на футбол.

Ранее, в субботнем матче «Миллуолла» и «Блекберна» в первом туре чемпионата, игроки гостей отказались вставать на колени в знак поддержки всемирно известного движения Black Lives Matter (BLM), за что были освистаны фанатами.

«Думаю, мировому футболу нужен другой способ объединения людей. То, что мы встаем на колено за 20-30 секунд до матча, не объединяет, а приводит к обратному действию», - сказал Роуетт на пресс-конференции.

«Миллуолл» сыграл с «Блэкберном» вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Чемпионшип Миллуолл
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окончен Бирмингем 0:2 Борнмут
окончен Ноттингем Форест 1:2 Блэкберн 2.45 3.25 3
окончен Мидлсбро 2:3 КПР 2.45 3.2 3
окончен Халл Сити 0:1 Дерби 1.93 3.25 4.4
окончен Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед 1.95 3.3 4.2
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