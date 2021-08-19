Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»

Гэри Роуетт, являющийся тренером «Миллуолла», представляющего английский Чемпионшип, высказал своё мнение об антирасистских движениях, имеющих непосредственное влияние на футбол.

Ранее, в субботнем матче «Миллуолла» и «Блекберна» в первом туре чемпионата, игроки гостей отказались вставать на колени в знак поддержки всемирно известного движения Black Lives Matter (BLM), за что были освистаны фанатами.

«Думаю, мировому футболу нужен другой способ объединения людей. То, что мы встаем на колено за 20-30 секунд до матча, не объединяет, а приводит к обратному действию», - сказал Роуетт на пресс-конференции.

«Миллуолл» сыграл с «Блэкберном» вничью 1:1.