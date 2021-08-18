Полиция начала расследование по поводу проявления расизма в матче Чемпионшипа

Во время встречи «Блэкпула» и «Ковентри» в рамках третьего тура Чемпионшипа было замечено проявление расизма. Местная полиция уже начала расследование предположительных правонарушений.

На 69-й минуте матча в адрес защитника «Ковентри» с трибун было сказано несколько оскорблений на расистской почве. К слову, оба клуба оперативно объявили о том, что готовы сотрудничать с представителями органов. Также полиция сообщила, что любой из свидетелей может отправить доказательства на указанный электронный адрес, будь то видео или просто пересказ увиденного.

Отметим, что поединок завершился минимальной победой «Ковентри». Ранее английские фанаты отметились агрессивными высказываниями в сторону Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака, которые не реализовали послематчевые пенальти в финале чемпионата Европы.