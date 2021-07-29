Марку Силва дал первое интервью в роли тренера «Фулхэма»

Португальский специалист Марку Силва, возглавивший «Фулхэм», дал первое интервью в новой роли, в котором высказался о своем назначении в лондонский клуб.

«Фулхэм» – это команда с богатой историей. Решение о работе в этом клубе было легким. У меня были предложения от других клубов из разных стран, но я ценю интерес «Фулхэма», проявленный ко мне. Для меня это важно», - сказал Силва в интервью Sportsmole.

О назначении Марку Силвы в «Фулхэм» стало известно ещё 1 июля. В новом сезоне тренеру предстоит выполнить главную задачу – вывести команду в английскую Премьер-лигу.

Новую кампанию в Чемпионшипе «Фулхэм» начнёт матчем с «Мидлсбро» 8 августа.