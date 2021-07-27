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Англия. Чемпионшип

Руни травмировал игрока «Дерби Каунти» на тренировке

27 Июля 2021 • 11:40 Комментировать
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Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни принял участие в тренировке своей команды в качестве полевого игрока.

Как сообщают журналисты таблоида The Mirror, во время занятия тренер нанес повреждение одному из подопечных. В игровом моменте Руни выполнил неудачный подкат против хавбека Джейсона Найта и нанес футболисту травму. Полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

Напомним, что Уэйн занял пост главного тренера команды в январе текущего года. Под руководством начинающего специалиста «Дерби Каунти» финишировал на 21 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее Руни попал в скандал. В СМИ попали его снимки в компании полуобнажённой девушки.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Дерби Каунти
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Комментарии (1)
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Zenituwka
27 Июля в 13:29
С такими друзьями и враги не нужны))
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