Руни травмировал игрока «Дерби Каунти» на тренировке

Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни принял участие в тренировке своей команды в качестве полевого игрока.

Как сообщают журналисты таблоида The Mirror, во время занятия тренер нанес повреждение одному из подопечных. В игровом моменте Руни выполнил неудачный подкат против хавбека Джейсона Найта и нанес футболисту травму. Полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

Напомним, что Уэйн занял пост главного тренера команды в январе текущего года. Под руководством начинающего специалиста «Дерби Каунти» финишировал на 21 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее Руни попал в скандал. В СМИ попали его снимки в компании полуобнажённой девушки.