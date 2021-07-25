Англия. Чемпионшип 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Уилсон перешёл из «Ливерпуля» в «Фулхэм»

25 Июля 2021, 10:10,

Полузащитник Гарри Уилсон перешёл из «Ливерпуля» в «Фулхэм».

Как сообщила пресс-служба «дачников», контракт с 24-летним валлийцем рассчитан до 30 июня 2023 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 14 миллионов евро.

«Я рад подписать контракт с «Фулхэмом». Во время первого разговора по телефону с тренером я понял, что он понимает меня как игрока, что сыграло огромную роль в моем переходе. Конечно, меня привлекло и стремление клуба вернуться в английскую Премьер-лигу, потому что каждый игрок хочет выступать там. Надеюсь, что мне удастся помочь «Фулхэму», - цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фулхэм, Гарри Уилсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола