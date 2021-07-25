Полузащитник Гарри Уилсон перешёл из «Ливерпуля» в «Фулхэм».

Как сообщила пресс-служба «дачников», контракт с 24-летним валлийцем рассчитан до 30 июня 2023 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 14 миллионов евро.

«Я рад подписать контракт с «Фулхэмом». Во время первого разговора по телефону с тренером я понял, что он понимает меня как игрока, что сыграло огромную роль в моем переходе. Конечно, меня привлекло и стремление клуба вернуться в английскую Премьер-лигу, потому что каждый игрок хочет выступать там. Надеюсь, что мне удастся помочь «Фулхэму», - цитирует Уилсона пресс-служба клуба.