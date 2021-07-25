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Гассанига стал игроком «Фулхэма»

25 Июля 2021, 09:34,

Голкипер Пауло Гассанига стал игроком «Фулхэма».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с 29-летним аргентинским футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Фулхэм» - отличный клуб. Я доволен этим вызовом, думаю, что у меня есть отличная возможность проявить себя», - цитирует аргентинца официальный сайт «дачников».

Последним клубом Гассаниги был «Тоттенхэм», за который он с 2017 года сыграл лишь 37 матчей. Стоит отметить, что в «Фулхэм» Пауло перешёл на правах свободного агента, доставшись своему новому клубу бесплатно.

«Фулхэм» покинул английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фулхэм, Пауло Гассанига
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