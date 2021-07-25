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Руни – о работе тренером «Дерби»: «Для меня это вызов, я боец»

25 Июля 2021, 00:21,

Уэйн Руни пообещал, что не покинет должность главного тренера «Дерби Каунти» перед стартом нового сезона в Чемпионшипе.

«Всё, что я могу сделать в текущих обстоятельствах - попытаться вернуть клубу немного достоинства. Команда лишилась этого в последние годы. И мне необходимы новые люди, которые бы выполняли свою работу. Ситуация далеко не идеальная. Посмотрим, что будет, когда стартует чемпионат», - цитирует Руни Sky Sports News.

«Менеджеру на моём месте было бы проще уйти. Для меня же это вызов, я боец. Однако я не знаю, как мы подготовимся к сезону, если не пригласим нескольких футболистов до старта сезона. Мне не хватает центральных защитников. Есть только два парня из команд U-23 и U-18», - пожаловался Руни.

В прошлом сезоне «бараны» чудом избежали вылета, финишировав на 21-ом месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Уэйн Руни, Дерби Каунти
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