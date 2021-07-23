Дёмин, владеющий «Борнмутом», размышляет о продаже клуба

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23 Июля 2021, 20:57,
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Владелец английского «Борнмута», россиянин Максим Дёмин раздумывает над тем, чтобы продать клуб. Об этом сообщает Sportslens.
Дёмин купил 50% акций «Борнмута» в 2011 году, а через 2 года завладел клубом полностью. После того, как россиянин стал полноправным владельцем клуба, команду ждал успех: сначала клуб ждало повышение из футбольной Лиги 1, а в 2015 клуб вышел в высший дивизион впервые в своей истории. После пяти лет в английской Премьер-лиге, в сезоне 2019/20, команда снова оказалась в Чемпионшипе, но в новом сезоне является одним из претендентов на очередное повышение в классе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Борнмут, Чемпионшип, максим дёмин
Что же его не устраивает в клубе? Или не знал, что это по большей части убыточное предприятие? А ведь достигал успехов с клубом, эх. Вряд ли найдётся ещё один такой энтузиаст, как Дёмин, на трансферы и игру в АПЛ, так что перспективы Борнмута в будущем очень туманны. Надеюсь, Дёмин одумается, а Борнмут ещё пошумит :)