Дёмин, владеющий «Борнмутом», размышляет о продаже клуба

Владелец английского «Борнмута», россиянин Максим Дёмин раздумывает над тем, чтобы продать клуб. Об этом сообщает Sportslens.

Дёмин купил 50% акций «Борнмута» в 2011 году, а через 2 года завладел клубом полностью. После того, как россиянин стал полноправным владельцем клуба, команду ждал успех: сначала клуб ждало повышение из футбольной Лиги 1, а в 2015 клуб вышел в высший дивизион впервые в своей истории. После пяти лет в английской Премьер-лиге, в сезоне 2019/20, команда снова оказалась в Чемпионшипе, но в новом сезоне является одним из претендентов на очередное повышение в классе.