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Английский клуб презентовал прозрачную форму

22 Июля 2021, 09:07,

Клуб «Бидейл», выступающий в одном из низших футбольных дивизионов Англии, провел презентацию оригинального комплекта формы.

В официальном твиттер-аккаунте команды опубликованы фотографии прозрачной экипировки. На ней указаны стрелки, которые указывают на половые органы игроков. Таким образом представители «Бидейла» решили привлечь внимание к проблеме рака простаты. В центральной части футболке размещена надпись «Проверь», которая призывает мужчин пройти обследование.

Примечательно, что ранее на домашней форме клуба были нарисованы хот-доги с горчицей и кетчупом, а на гостевой экипировке были изображены сосиски.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бидейл
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Комментарии (2)
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0
crocodile
22 Июля 2021, 11:17

мамка, пока те какой-нибудь однозначный дурачок не плюсанул от ызбытка чюств:
Бидейл - это Bedale, очень простой, чистенький, классически английский городок в графстве Йоркшир. живут себе нахлосакцы и небось у каждого в доме ишшо и унетас стоить. ну шоб совсем по-питерски, а не глубинно-брутально, как не будем говорить где.
п.с. название, указывающее на "неоднозначную цэкцуальную ариентацие" возможно начиналось бы с "бай" - bi.

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Super fanat
22 Июля 2021, 09:27

Название "БИдейл" может указывать на неоднозначную сексуальную ориентацию игроков :)

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