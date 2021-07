Английский клуб презентовал прозрачную форму

Клуб «Бидейл», выступающий в одном из низших футбольных дивизионов Англии, провел презентацию оригинального комплекта формы.

В официальном твиттер-аккаунте команды опубликованы фотографии прозрачной экипировки. На ней указаны стрелки, которые указывают на половые органы игроков. Таким образом представители «Бидейла» решили привлечь внимание к проблеме рака простаты. В центральной части футболке размещена надпись «Проверь», которая призывает мужчин пройти обследование.

Примечательно, что ранее на домашней форме клуба были нарисованы хот-доги с горчицей и кетчупом, а на гостевой экипировке были изображены сосиски.

Here we are again folks - kit no 5 https://t.co/UQXiDKdupV