«Втирали бананы в одежду»: игрок «Кардиффа» пожаловался на расизм

В Англии юный футболист пожаловался на проявление расизма. Об этом информирует The Athletic. FA уже начала расследование по этому поводу.

Как сообщает источник, один из воспитанников «Кардиффа» рассказал о том, что партнеры издавали обезьяньи звуки в его сторону, а также втирали в его одежду мякоть бананов. Это произошло во время выезда на один из поединков.

Также отмечается, что тренерский штаб и персонал клуба никак не отреагировали на расизм в отношении игрока. Футболист уже принял решение сменить команду.

«Кардифф» выступает в Чемпиошипе. По итогам прошлого сезона команда заняла восьмую позицию в турнирной таблице.