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«Втирали бананы в одежду»: игрок «Кардиффа» пожаловался на расизм

22 Июля 2021, 09:04,

В Англии юный футболист пожаловался на проявление расизма. Об этом информирует The Athletic. FA уже начала расследование по этому поводу.

Как сообщает источник, один из воспитанников «Кардиффа» рассказал о том, что партнеры издавали обезьяньи звуки в его сторону, а также втирали в его одежду мякоть бананов. Это произошло во время выезда на один из поединков.

Также отмечается, что тренерский штаб и персонал клуба никак не отреагировали на расизм в отношении игрока. Футболист уже принял решение сменить команду.

«Кардифф» выступает в Чемпиошипе. По итогам прошлого сезона команда заняла восьмую позицию в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кардифф Сити
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Комментарии (1)
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0
crocodile
22 Июля 2021, 10:54

бывает.
кому-то банан втерли в одежду. кому-то подвал в голову.

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