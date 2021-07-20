«Дерби Каунти» разрешат подписывать свободных агентов

Английскому клубу «Дерби Каунти» будет разрешено подписывать свободных агентов. Об этом сообщает Sportsmole.

В настоящее время клуб пребывает под трансферным баном, что лишает его права подписывать новых игроков на полноценной основе, а также заключать арендные соглашения с другими клубами.

Однако после попадания под санкции, «Дерби» направил в английскую футбольную ассоциацию апелляцию, после рассмотрения которой, клубу было разрешено заключать контракты со свободными агентами.

Прошлый сезон команда Уэйна Руни провела в Чемпионшипе, от вылета из которого спаслась лишь в последнем туре, сыграв вничью 3:3 с «Шеффилдом Уэнсдей».