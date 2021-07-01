Марку Силва возглавил «Фулхэм»

Португальский специалист Марку Силва назначен на пост главного тренера «Фулхэма».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с португальцем рассчитан на три сезона.

«Я очень рад и горжусь, что меня назначили на пост главного тренера клуба с богатой историей. Хочу поблагодарить владельца «Фулхэма» и всё руководство за оказанное доверие. Я взволнован новым вызовом и хочу пообещать нашим фанатам, что мы будем усердно работать, чтобы добиться успеха и заставить болельщиков гордиться нами», - цитирует Силву пресс-служба клуба.

«Фулхэм» вылетел из английской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.