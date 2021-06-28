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Паркер ушёл из «Фулхэма»

28 Июня 2021, 21:49,

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер расторг контракт с лондонским клубом по соглашению сторон, завершив сотрудничество, которое продлилось 28 месяцев. Вместе с ним уходит весь его штаб. Под началом 40-летнего тренера «дачники» выиграли плей-офф Чемпионшипа, но в следующем сезоне вылетели из Премьер-лиги.

- Уход Скотта не пошатнет мою уверенность. Мы найдем нового тренера, который будет бороться за выход в Премьер-лигу, - заявил ВВС владелец клуба Шахид Хан.

Ожидается, что Паркер возглавит «Борнмут», который объявил о том, что не будет продлевать истекающий контракт с Джонатаном Вудгейтом, с которым команда вышла в плей-офф Чемпионшипа, где выступила неудачно.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Скотт Паркер
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