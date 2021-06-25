Руни может уйти из «Дерби Каунти»

Уэйн Руни может покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти» после дисциплинарного разбирательства. Специалист рассматривает возможность ухода, если команда будет понижена в классе. Об этом информирует Daily Mail.

Ранее стало известно, что клуб оштрафовали на 100 тысяч евро за нарушение правил финансовой отчетности. Английская футбольная лига собирается обжаловать это решение.

Напомним, что Руни занял пост наставника команды зимой 2020 года. По итогам минувшего сезона «Дерби Каунти» финишировал на 22 месте в турнирной таблице Чемпионшипа.