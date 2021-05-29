«Брентфорд» вышел в Премьер-лигу, обыграв «Суонси»

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29 Мая 2021, 18:56,
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В субботу в Чемпионшипе Англии за выход в Премьер-лигу бились «Брентфорд» и «Суонси». Номинальные хозяева финала в первой четверти матча добились решающего перевеса, забив два мяча. Айвен Тони реализовал пенальти, а Эмилиано Хансен с игры удвоил перевес. Спустя тайм соперник остался в меньшинстве и не смог возродить интригу.
Победа со счетом 2:0 позволяет «Брентфорду» стать третьим новичком АПЛ нового сезона.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен 10'
|(2:0) Хансен Эмилиано 20'
Райя Давид • Далсгор Хенрик • Янссон Понтус 79' ( Рид Уинстон ( 79') • Пиннок Итан • Расмуссен Мадс • Йенсен Матиас • Янельт Витали 70' 74' ( Форсс Маркус ( 74') • Каньос Серхи 74' ( Годдос Саман ( 74') • Хансен Эмилиано • 22'Мбеумо Брайан • Тони Айвен
Запасные: Дэниэльс Люк • Стивенс Финн • Гуд Чарли • Фосу Тарик • Мэдс Бидструп • Норгор Кристиан
Вудмен Фредди • Нотон Кайл 61' ( Каллен Лиэм ( 61') • Бен Кабанго • Гехи Марк • Бидуэлл Джейк 83' ( Мэннинг Райан ( 83') • Фултон Джей • 67'Гримес Мэтт • 6'Хурихан Конор 64' ( Данда Ян ( 64') • Робертс Коннор II • Айю Андре • Лоу Джамал
Запасные: Уиттакер Морган • Беннетт Райан • Хамер Бен • Смит Кори • Латибодьер Жоэль • Фриман Кирон
29 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Суонси, Брентфорд