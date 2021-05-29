Англия. Чемпионшип 2020-2021
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«Брентфорд» вышел в Премьер-лигу, обыграв «Суонси»

29 Мая 2021, 18:56,

В субботу в Чемпионшипе Англии за выход в Премьер-лигу бились «Брентфорд» и «Суонси». Номинальные хозяева финала в первой четверти матча добились решающего перевеса, забив два мяча. Айвен Тони реализовал пенальти, а Эмилиано Хансен с игры удвоил перевес. Спустя тайм соперник остался в меньшинстве и не смог возродить интригу.

Победа со счетом 2:0 позволяет «Брентфорду» стать третьим новичком АПЛ нового сезона.

Протокол игры  
Брентфорд 2:0 Суонси
(1:0) Тони Айвен 10'    
(2:0) Хансен Эмилиано 20'    
Райя Давид Далсгор Хенрик Янссон Понтус   79' (Рид Уинстон (   79') Пиннок Итан Расмуссен Мадс Йенсен Матиас Янельт Витали   70'   74' (Форсс Маркус (   74') Каньос Серхи   74' (Годдос Саман (   74') Хансен Эмилиано   22' Мбеумо Брайан Тони Айвен
Запасные: Дэниэльс Люк Стивенс Финн Гуд Чарли Фосу Тарик Мэдс Бидструп Норгор Кристиан
Вудмен Фредди Нотон Кайл   61' (Каллен Лиэм (   61') Бен Кабанго Гехи Марк Бидуэлл Джейк   83' (Мэннинг Райан (   83') Фултон Джей   67' Гримес Мэтт   6' Хурихан Конор   64' (Данда Ян (   64') Робертс Коннор II Айю Андре Лоу Джамал
Запасные: Уиттакер Морган Беннетт Райан Хамер Бен Смит Кори Латибодьер Жоэль Фриман Кирон
29 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Суонси, Брентфорд
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Комментарии (1)
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0
fireland
29 Мая 2021, 20:57
Красавцы. Болел за них! Только эмблема у них давно другая.
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