Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал Йоканович

28 Мая 2021, 10:10,

Сербский специалист Славиша Йоканович, работавший ранее в «Фулхэме», подписал контракт с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» по итогам текущего сезона вылетели в Чемпионшип, доиграв сезон с Полом Хеккинботтомом на тренерском мостике.

Официальный сайт «Шеффилда» сообщает, что Йоканович заключил трёхлетнее соглашение. Серб прокомментировал назначение в интервью клубной пресс-службе: «Я рад снова поработать в английском футболе!  Уверен, что с поддержкой фанатов мы вернём «Шеффилд» туда, где он должен быть».

Отметим, что Йоканович вывел «дачников» в АПЛ в 2018 году через плей-офф Чемпионшипа, но был отправлен в отставку в ноябре того же года на фоне неудовлетворительных результатов.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Шеффилд Юнайтед, Чемпионшип, Славиша Йоканович
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