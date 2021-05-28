Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал Йоканович

Сербский специалист Славиша Йоканович, работавший ранее в «Фулхэме», подписал контракт с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» по итогам текущего сезона вылетели в Чемпионшип, доиграв сезон с Полом Хеккинботтомом на тренерском мостике.

Официальный сайт «Шеффилда» сообщает, что Йоканович заключил трёхлетнее соглашение. Серб прокомментировал назначение в интервью клубной пресс-службе: «Я рад снова поработать в английском футболе! Уверен, что с поддержкой фанатов мы вернём «Шеффилд» туда, где он должен быть».

Отметим, что Йоканович вывел «дачников» в АПЛ в 2018 году через плей-офф Чемпионшипа, но был отправлен в отставку в ноябре того же года на фоне неудовлетворительных результатов.