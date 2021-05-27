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Николлс – новый вратарь «Хаддерсфилда»

27 Мая 2021, 19:40,

28-летний английский голкипер Ли Николлс покинул «МК Донс» после 5 лет работы в клубе. Воспитанник «Уигана» достался «Хаддерсфилду» на правах свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт «терьеров». Последний раз Ли выходил на поле в рамках Чемпионшипа ещё в 2015 году, играя за родной «Уиган».

«Хаддерсфилд» заключил с Николлсом контракт на 2 года, и в начале июля вратарь присоединится к «терьерам» официально. В новой команде он будет конкурировать с Райаном Шофилдом за место в основе.

«Мы хотели пополнить состав опытным вратарём для обеспечения конкуренции на этой позиции. Ли приедет в «Хаддерсфилд» после потрясающих сезонов в Лиге 1 и Лиге 2 и станет фантастической фигурой в нашей раздевалке», - заявил Ли Бромби, отвечающий за трансферы «Хаддерсфилда».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Хаддерсфилд Таун, Чемпионшип, Мк Донс
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