Англия. Чемпионшип 2020-2021
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«Борнмут» расстался с Уилшером

27 Мая 2021, 19:50,

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер стал свободным агентом – его контракт с «Борнмутом» подошёл к концу.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Чемпионшипе. 29-летний англичанин проходил просмотр в «Борнмуте» в декабре 2020 года, заслужив спустя месяц краткосрочный контракт. Во второй по значимости лиге Англии он провёл 15 матчей, поразив ворота «Бирмингема» в начале февраля.

Напомним, что уроженец Стивениджа воспитывался в «Арсенале», успев провести 125 игр за «канониров». В сезоне 2016/17 Джек уже играл в «Борнмуте» - правда, тогда «вишенки» пользовались его услугами на правах аренды.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Борнмут, Джек Уилшер, Чемпионшип
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