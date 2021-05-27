«Борнмут» расстался с Уилшером

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер стал свободным агентом – его контракт с «Борнмутом» подошёл к концу.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Чемпионшипе. 29-летний англичанин проходил просмотр в «Борнмуте» в декабре 2020 года, заслужив спустя месяц краткосрочный контракт. Во второй по значимости лиге Англии он провёл 15 матчей, поразив ворота «Бирмингема» в начале февраля.

Напомним, что уроженец Стивениджа воспитывался в «Арсенале», успев провести 125 игр за «канониров». В сезоне 2016/17 Джек уже играл в «Борнмуте» - правда, тогда «вишенки» пользовались его услугами на правах аренды.