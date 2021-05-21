«Куинз Парк Рейнджерс» предложит новые контракты Кэрроллу и Оуэнсу

Издание Sky Sports сообщает, что «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитывает продлить пребывание Тома Кэрролла и Чарли Оуэнса в клубе. «Обручи», занявшие девятое место в Чемпионшипе в сезоне 2020/21, ранее расстались с форвардами Полом Смитом и Арамиде Оте.

28-летний центральный полузащитник Кэрролл, оцениваемый порталом Transfermarket в 2 миллиона евро, вернулся в лондонский клуб в прошлом году и провёл с тех пор 22 матча в Чемпионшипе.

23-летний Оуэнс, действующий на той же позиции, не выходил на поле из-за тяжёлой травмы. Отметим, что Кэрролл и Оуэнс, имеющий гражданство Северной Ирландии, прошли через систему «Тоттенхэма».