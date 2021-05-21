Англия. Чемпионшип 2020-2021
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«Куинз Парк Рейнджерс» предложит новые контракты Кэрроллу и Оуэнсу

21 Мая 2021, 22:00,

Издание Sky Sports сообщает, что «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитывает продлить пребывание Тома Кэрролла и Чарли Оуэнса в клубе. «Обручи», занявшие девятое место в Чемпионшипе в сезоне 2020/21, ранее расстались с форвардами Полом Смитом и Арамиде Оте.

28-летний центральный полузащитник Кэрролл, оцениваемый порталом Transfermarket в 2 миллиона евро, вернулся в лондонский клуб в прошлом году и провёл с тех пор 22 матча в Чемпионшипе.

23-летний Оуэнс, действующий на той же позиции, не выходил на поле из-за тяжёлой травмы. Отметим, что Кэрролл и Оуэнс, имеющий гражданство Северной Ирландии, прошли через систему «Тоттенхэма».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Куинз Парк Рейнджерс, Чемпионшип, Том Кэрролл
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