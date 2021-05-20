​Футболист «Кардиффа» Бамба победил рак

Защитник «Кардифф Сити» Сол Бамба сообщил радостные новости. На своей страничке в Instagram 36-летний футболист написал о том, что он победил рак.

Злокачественная опухоль была выявлена у Сола Бамба в средине января. С тех пор ивуариец не появлялся на футбольном поле.

Бамба поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и помогали справиться с болезнью на протяжении этих непростых пяти месяцев.

Отметим, что Сол Бамба является воспитанником французского «ПСЖ». Впрочем, за первую команду парижан защитник провёл только один матч. За плечами Бамба 46 матчей за сборную Кот-д’Ивуара.