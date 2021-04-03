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​В Англии вратаря ударили по голове в перерыве – клуб вызвал полицию

03 Апреля 2021, 00:22,

Пятничная игра Первой лиги – третьего по рангу английского дивизиона – между «Сандерлендом» и «Оксфорд Юнайтед» обрела статус скандальной. Главный тренер «Оксфорда» Карл Робинсон сообщил Oxford Mail о том, что голкипер команды Джек Стивенс получил удар по голове в подтрибунном помещении в перерыве матча. Гостевой клуб вызвал на стадион полицию, так что дело наверняка получит какое-то продолжение.

Удар по голове не помешал Стивенсу выйти на второй тайм и пропустить ещё два гола. «Сандерленд» добился волевой победы над «Оксфорд Юнайтед» с результатом 3:1. Стоит сказать, что при счёте 1:1 гости остались в меньшинстве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сандерленд, Оксфорд Юнайтед, Джек Стивенс
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