​Умер капитан «Йовил Таун», ему было 32 года

Трагические новости из Англии. В возрасте тридцати двух лет из жизни ушёл капитан «Йовил Таун» Ли Коллинс. Клуб сообщил о смерти футболиста в последний день марта, не называя при этом причин трагедии. «Йовил» попросил общественность уважать частную жизнь семьи Коллинса.

Ли Коллинс выступал за «Йовил Таун» с 2019 года. В последний раз он выходил на футбольное поле в начале февраля в матче против «Стокпорта», в концовке которого получил красную карточку.

«Йовил Таун» выступает в Национальной конференции – пятом по рангу английском футбольном дивизионе.