Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​В Англии футболист забил бывшей команды и накричал на тренера, который его выгнал

14 Марта 2021, 12:24,

В субботу в четвёртом английском дивизионе проходила встреча между командами «Моркам» и «Ньюпорт». На семьдесят девятой минуте за гостей забил сорокадвухлетний нападающий Кевин Эллисон. Отмечая забитый мяч, он подбежал на близкое расстояние к тренеру «Моркама» Дереку Адамсу и демонстративно накричал на него.

Кевин Элиссон перешёл из «Моркама» в «Ньюпорт» в сентябре прошлого года после девяти лет пребывания в клубе. Когда тренером «Моркама» стал Дерек Адамс, Эллисон потерял статус игрока основной обоймы и даже тренировался отдельно, напоминает Amazon Prime в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ньюпорт, Моркам, Кевин Эллисон
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