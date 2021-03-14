​В Англии футболист забил бывшей команде и накричал на тренера, который его выгнал

В субботу в четвёртом английском дивизионе проходила встреча между командами «Моркам» и «Ньюпорт». На семьдесят девятой минуте за гостей забил сорокадвухлетний нападающий Кевин Эллисон. Отмечая забитый мяч, он подбежал на близкое расстояние к тренеру «Моркама» Дереку Адамсу и демонстративно накричал на него.

Кевин Элиссон перешёл из «Моркама» в «Ньюпорт» в сентябре прошлого года после девяти лет пребывания в клубе. Когда тренером «Моркама» стал Дерек Адамс, Эллисон потерял статус игрока основной обоймы и даже тренировался отдельно, напоминает Amazon Prime в Twitter.