«Эвертон» хочет подписать Ааронса

Английский «Эвертон» будет стремиться подписать правого защитника «Норвича» Марка Ааронса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Помимо команды Карло Анчелотти в борьбу за англичанина включился также «Манчестер Юнайтед». Ранее немецкая «Бавария» интересовалась игроком, но руководство мюнхенцев не посчитало нужным платить 35 миллионов за молодого футболиста.

В текущем сезоне 21-летний защитник провёл за «Норвич» 34 матча во всех турнирах и отметился одним голом. В 2020 году защитник провёл четыре встречи за молодёжную сборную Англии, в которых не отметился результативными действиями.