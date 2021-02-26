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«Эвертон» хочет подписать Ааронса

26 Февраля 2021, 20:13,

Английский «Эвертон» будет стремиться подписать правого защитника «Норвича» Марка Ааронса, сообщает журналист Фабрицио Романо. 

Помимо команды Карло Анчелотти в борьбу за англичанина включился также «Манчестер Юнайтед». Ранее немецкая «Бавария» интересовалась игроком, но руководство мюнхенцев не посчитало нужным платить 35 миллионов за молодого футболиста. 

В текущем сезоне 21-летний защитник провёл за «Норвич» 34 матча во всех турнирах и отметился одним голом. В 2020 году защитник провёл четыре встречи за молодёжную сборную Англии, в которых не отметился результативными действиями. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Эвертон, Норвич, Макс Ааронс
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