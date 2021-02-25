​Английский клуб будет играть в форме из кофейных отходов

Английский клуб «Форест Грин Роверс» из четвёртого дивизиона продолжает удивлять мир. На этот раз клуб сообщил о создании формы, при производстве которой использованы кофейные отходы, передаёт BBC.

«Футболки представляют собой сочетание кофейной гущи и пластиковых бутылок, пригодных для вторичной переработки. Мы думаем, что они легче, чем из бамбука, и, по-видимому, лучше вентилируются», - сказал владелец клуба Дейл Винс.

Несколько лет назад «Форест Грин Роверс» признали самым экологически чистым футбольным клубом в мире. Футболистов здесь кормят только вегетарианскими продуктами, а энергия добывается из солнечных батарей.