Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Футболисты «Борнмута» не будут вставать на колено перед матчами

20 Февраля 2021, 00:00,

«Борнмут» объявил о решении прекратить вставать на колено перед матчами в знак поддержки движения «Жизни темнокожих имеют значение».

«После обсуждения внутри команды мы приняли решение больше не вставать на колено. Мы поддерживаем борьбу со всеми формами дискриминации, но это определяется большими вещами, чем жест, который исчерпал себя.

Мы хотим видеть действия, а не слова или жесты», - приводятся слова капитана «Борнмута» Стива Кука на официальном сайте клуба.

После тридцати туров «Борнмут» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидера на двенадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Борнмут
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Комментарии (1)
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1
Манчестерский Иппатий
20 Февраля 2021, 00:15

Наконец-то нашлись адекватные мужики

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