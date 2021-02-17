Анри предлагают тренерскую работу в Чемпионшипе

Бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри может получить работу главного тренер «Борнмута», который играет в Чемпионшипе. Должность освободилась 3 февраля после увольнения Джейсона Тиндэлла.

У 43-летнего француза уже есть опыт тренерской работы, он был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, три месяца проработал во главе «Монако», а с ноября 2019 года обосновался в «Монреале».

Шестая команда второй лиги Англии также рассматривает кандидатуру Давида Вагнера, который тренировал «Хаддерсфилд» и «Шальке» и был уволен из клуба Бундеслиги после 18 матчей без побед, сообщает ВВС.