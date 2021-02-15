Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​«Бавария» начала переговоры по покупке защитника из Чемпионшипа

15 Февраля 2021, 19:32,

Защитника «Норвича» Макса Ааронса слухи то и дело связывают с топ-клубами. Как сообщает Sky Sports, переговоры по подписанию двадцатиоднолетнего защитника через посредника начала «Бавария». Английский клуб сообщил, что хочет получить за Ааронса от 30 до 35 миллионов фунтов (примерно 35-40 миллионов евро). При этом «канарейки» не будут форсировать переговоры и предпочли бы завершить их в конце сезона.

Осенью подписать Ааронса пыталась «Барселона», но переговоры были сорваны, и каталонцы приобрели Серджино Деста из «Аякса».

На текущий момент «Норвич» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Норвич, Трансферы футбола - лето 2021, Макс Ааронс
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