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Ричардс перейдёт в «Баварию» летом

15 Февраля 2021, 01:03,

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает Kicker, 22-летний англичанин перейдёт в мюнхенский клуб летом на правах свободного агента. Контракт будет рассчитан до 2025 года, футболисту ещё предстоит пройти медицинское обследование. Отметим, что Ричардс рассматривается в качестве игрока, который будет подменять Альфонсо Дэвиса.

В нынешнем сезоне Ричардс сыграл двадцать семь матчей за «Рединг» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Омара с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, «Рединг» не заработает денег на своем воспитаннике.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Рединг, Трансферы футбола - лето 2021, Омар Ричардс
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