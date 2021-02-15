Ричардс перейдёт в «Баварию» летом

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает Kicker, 22-летний англичанин перейдёт в мюнхенский клуб летом на правах свободного агента. Контракт будет рассчитан до 2025 года, футболисту ещё предстоит пройти медицинское обследование. Отметим, что Ричардс рассматривается в качестве игрока, который будет подменять Альфонсо Дэвиса.

В нынешнем сезоне Ричардс сыграл двадцать семь матчей за «Рединг» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Омара с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, «Рединг» не заработает денег на своем воспитаннике.