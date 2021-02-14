Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​«Мы больше не будем вставать на колено»: игроки английского клуба сделали заявление

14 Февраля 2021, 00:19,

Футболисты «Брентфорда», одного из лидеров Чемпионшипа, выступили с заявлением. Оно было опубликовано на клубном сайте «пчёл». В заявлении говорится, что игроки команды больше не будут вставать на колено в поддержку расового равенства.

«Мы приняли это решение после долгих обсуждений в команде. С июня мы вставали на колено, но мы больше не верим, что это как-то влияет. Мы считаем, что можно направить время и энергию на выступление за расовое равенство другими способами», - говорится в заявлении.

Футболисты «Брентфорда» отмечают необходимость продолжать добиваться прекращения дискриминации по любому признаку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брентфорд
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