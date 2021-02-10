​Виейра, Терри и Вагнер прошли собеседование в «Борнмуте»

«Борнмут» ищет нового главного тренера. Как сообщает The Athletic, клуб уже провёл собеседования с тремя специалистами. Это Патрик Виейра, Джон Терри и Давид Вагнер.

Терри в настоящее время входит в тренерский штаб «Астон Виллы», а Виейра и Вагнер являются свободными от трудовых обязанностей после увольнений из «Ниццы» и «Шальке» по ходу этого сезона соответственно.

На сегодняшний день «Борнмут» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. «Вишни» рассчитывают по итогам этого сезона вернуться в элитный дивизион.