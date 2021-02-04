Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Терри - фаворит на пост главного тренера «Борнмута»

04 Февраля 2021, 10:21,

Global Look Press

Бывший защитник и капитан лондонского «Челси» Джон Терри может возглавить один из клубов Чемпионшипа, об этом рапортует портал Goal.

Согласно информации источника, интерес к 40-летнему специалисту проявляет руководство «Борнмута». Накануне клуб объявил об отставке Джейсона Тиндалла с поста главного тренера команды. Терри считается фаворитом на должность рулевого «Борнмута».

В настоящий момент Джон работает ассистентом главного тренера в бирмингемской «Астон Вилле».

После 27 туров Чемпионшипа «Борнмут» набрал 42 балла и располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Борнмут, Джон Терри
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