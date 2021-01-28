Владелец «Олимпиакоса» оправдан по делу о фальсификации футбольных матчей

Владелец греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис оправдан местным апелляционным судом по делу о фальсификации футбольных матчей.

Он и ещё 27 человек подозревались в фальсификации футбольных матчей в 2012 и 2013 годах. Суд объяснил своё решение тем, что им невозможно предъявить обвинение в участии в преступной группировке и изменении результатов футбольных матчей.

Эвангелос Маринакис помимо греческого «Олимпиакоса» владеет также английским «Ноттингем Форест», выступающем в Чемпионшипе (втором по силе английском дивизионе). Его ранее обвиняли в убийстве и торговле наркотиками.