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Владелец «Олимпиакоса» оправдан по делу о фальсификации футбольных матчей

28 Января 2021, 20:18,

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Владелец греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис оправдан местным апелляционным судом по делу о фальсификации футбольных матчей. 

Он и ещё 27 человек подозревались в фальсификации футбольных матчей в 2012 и 2013 годах. Суд объяснил своё решение тем, что им невозможно предъявить обвинение в участии в преступной группировке и изменении результатов футбольных матчей.

Эвангелос Маринакис помимо греческого «Олимпиакоса» владеет также английским «Ноттингем Форест», выступающем в Чемпионшипе (втором по силе английском дивизионе). Его ранее обвиняли в убийстве и торговле наркотиками.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Олимпиакос, Ноттингем Форест, Евангелос Маринакис
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