​На Уилшера набросились за шутку об Иньесте, Хави и Бускетсе

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23 Января 2021, 19:40,
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Пятничным вечером полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер охотно отвечал на вопросы подписчиков в Twitter. Один из вопросов коснулся матча против «Барселоны», состоявшегося в 2011 году.
«От кого из соперников ты узнал больше всего? От Хави, Иньесты, Бускетса…» - так звучал вопрос.
«Многому не научился, все они провели вечер у меня в кармане», - в шутку ответил Уилшер в стиле Златана Ибрагимовича.
В комментариях многие набросились на Уилшера за такой его ответ.
«Мальчик, если бы ты хоть чему-то от них научился, то знал бы, что такое Лига чемпионов. А так – наслаждайся своей командой в Чемпионшипе», - говорится в одном из комментариев.
«Думаю, Хави и Иньеста даже не знают тебя и твой клуб», - написал другой фанат. Мнений такого рода набралось очень много.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Борнмут, Андрес Иньеста, Джек Уилшер, Хави Эрнандес, Серхио Бускетс