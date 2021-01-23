​На Уилшера набросились за шутку об Иньесте, Хави и Бускетсе

Пятничным вечером полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер охотно отвечал на вопросы подписчиков в Twitter. Один из вопросов коснулся матча против «Барселоны», состоявшегося в 2011 году.

«От кого из соперников ты узнал больше всего? От Хави, Иньесты, Бускетса…» - так звучал вопрос.

«Многому не научился, все они провели вечер у меня в кармане», - в шутку ответил Уилшер в стиле Златана Ибрагимовича.

В комментариях многие набросились на Уилшера за такой его ответ.

«Мальчик, если бы ты хоть чему-то от них научился, то знал бы, что такое Лига чемпионов. А так – наслаждайся своей командой в Чемпионшипе», - говорится в одном из комментариев.

«Думаю, Хави и Иньеста даже не знают тебя и твой клуб», - написал другой фанат. Мнений такого рода набралось очень много.